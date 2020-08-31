黎巴嫩逊尼派穆斯林相挺 驻德大使可望出任新总理

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（法新社贝鲁特30日电） 黎巴嫩的逊尼派穆斯林（Sunni Muslim）政界要角今天表态支持驻德国大使阿迪布（Mustapha Adib）成为新任总理。

48岁的阿迪布知名度相对不高，国会即将就这起任命案展开讨论。

此外，法国总统马克宏（Emmanuel Macron）这周也将再度造访黎巴嫩。马克宏在8月4日的首都贝鲁特港区大爆炸发生之后数日就访问当地，这次是他不到一个月内二度造访。

黎巴嫩于1943年摆脱法国托管，宣布独立，当时境内各教派达成共识，总统须由天主教马龙派教徒担任，总理由逊尼派穆斯林（Sunni Muslim）担任，国会议长由什叶派穆斯林（Shiite Muslim）担任。

数名前总理，包括逊尼派穆斯林要角哈里里（Saad al-Hariri），今天都宣布支持阿迪布。

由于政府在贝鲁特港区爆炸案中难辞其咎，群众大规模抗议，前任总理狄亚布（Hassan Diab）领导的政府于8月10日总辞。

这起爆炸案夺走至少188条人命、造成数千人受伤，贝鲁特大片地区满目疮痍。

除了爆炸案后续处理棘手之外，黎巴嫩早就深陷数十年来最严重的经济危机，2019冠状病毒疾病（COVID-19）又使局势雪上加霜。

© 2020 AFP