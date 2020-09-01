亚股涨多跌少 市场投资人聚焦美国就业数据

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（法新社香港1日电） 全球股市上个月再度延续涨势后，亚洲股市今天涨多跌少，同时市场投资人焦点放在美国将于4日公布的就业数据。

那斯达克指数昨天在科技股带动下再创新高，道琼工业指数和标准普尔500指数则双双收跌，尽管这两个指数都创下30多年来最佳8月表现。

然而，迹象显示全球的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情新增病例攀升，加上美国新纾困振兴方案在国会卡关，都让投资人抱持观望态度。

富国投资研究所（Wells Fargo Investment Institute）全球资产配置策略主管麦米连（Tracie McMillion）说：「在如此强劲的单月表现和3月谷底以来的强劲复苏下，我们认为未来几个月可能会看到一些乱流。」

「我们进入了淡季时期，加上美国大选在即，同时也进入秋季，可能会出现冠状病毒疾病疫情升高的状况，这也可能让投资人开始担心。」

上海股市今天收涨0.4%。中国官方昨天公布数据显示制造业略有下滑后，今天又有最新调查数据显示中国制造业活动攀升。

香港和东京股市今天都以近乎持平作收。

首尔、台北和雅加达股市都收高，但雪梨、马尼拉和威灵顿股市都收跌逾1%。

股市本周焦点在于美国4日将公布8月非农业就业数据，投资人可从这项数据一窥美国经济现况。此外，美国本周也将公布制造业和服务业数据。

© 2020 AFP