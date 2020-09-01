内蒙推汉语教学惹议 数万蒙古人示威抗议

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（法新社北京1日电） 中国内蒙古要求当地少数民族学校以汉语而非蒙古语教授核心课程，内蒙居民今天说，数万人参加罕见的抗议和罢课活动，因为他们担心新课程抹杀少数民族文化。

内蒙古这项政策变化意味着，这个偏远地区的所有少数民族学校现在都将被要求以汉语而不是蒙古语教授核心课程，这和西藏、新疆类似做法互相呼应，目的是让少数民族被占优势的汉族同化。

来自锡林郭勒盟（Xilingol League）的32岁胡姓牧人告诉法新社：「内蒙古的几乎每个蒙古人都反对修正课程。」他警告，蒙古儿童母语已经不再流利。

「再过数十年，少数族群语言将濒临灭绝。」

内蒙古自治区教育厅8月26日宣布这项政策后，紧张情势在这片和蒙古、俄罗斯接壤的广阔草原蔓延。

当地居民提供给法新社的影音片段显示，各个地区爆发大规模示威抗议，数以百计家长、学生和警方对峙，数以千计学生罢课。

来自兴安盟的27岁牧人巴托（Baatar）表示：「内蒙古各地至少有数万人抗议。」他因为安全考量，不愿意透露真实姓名。

「许多父母在学校外抗议，有些（学校）外面有数千名父母，还有一般民众上街抗议。」

总部位于纽约的非政府组织南蒙古人权信息中心主任恩和巴图（Enghebatu Togochog）说，这次抗议是一场蔓延到整个内蒙古的「公民不服从抵抗运动」。内蒙古有400多万蒙古人，占当地人口16%。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

© 2020 AFP