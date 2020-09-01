地球冰盖迅速消融 与联合国预估最坏情况一致

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎31日电） 研究人员今天指出，格陵兰和南极冰盖目前消融速度，与联合国预测海平面上升的最坏情形一致，凸显现有气候变迁模型中的瑕疵；这两处的冰盖容纳足以使海平面上升65公尺的冻水。

研究人员在发表于「自然气候变迁」（Nature Climate Change）的研究中表示，2007年到2017年间海冰消融和碎裂导致冰盖大量流失的现象，与联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）最极端的预测几乎完全一致。预测显示，到2100年前，格陵兰和南极冰盖将使全球海平面升高40公分。

海平面上升如此多，恐对全世界造成毁灭性影响，除了加剧风暴潮的破坏力，还会让沿海地带数亿人口深受反覆、严重的水患之苦。

海平面上升40公分，几乎是政府间气候变迁问题小组上一次于2014年做出重大评估报告中程预测值的3倍。2014年的报告汇集所有来源，包括高山冰河和海水因暖化膨胀，预测海平面将上升70公分。

虽已观察到冰盖加速崩解的事实，与追踪这些趋势的模型间明显有出入，不过政府间气候变迁问题小组去年针对地球冰冻地区所做的特别报告指出，格陵兰到世纪末的预测维持不变，而在温室气体最大程度排放的情况下，南极洲的预测值仅小幅增加。

报告主笔、里兹大学（University of Leeds）极地观测与模型中心（Centre for Polar Observation and Modelling）研究人员史雷特（Thomas Slater）向法新社表示：「我们必须进一步设想冰盖（消融）的最坏情况，因为它们融化的速率已和我们目前预测一致。」

「海平面预测对帮助政府打造气候政策及减灾和适应策略来说，至关重要。」

「若低估未来海平面上升情况，那么我们祭出的措或许根本不够，恐使沿海社区易受伤害。」

根据去年公布的研究，政府间气候变迁问题小组预测，冰盖在最大程度流失情况下，到了本世纪中叶，全球约有5000万人每年将面临沿海洪患。（译者：李佩珊/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP