尽管多国疫情复燃 欧洲学生按计画重返校园

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（法新社巴黎1日电） 时值多国2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情复燃，戴口罩经常是强制规定之际，欧洲包括法国、比利时与英格兰的学校审慎复学，学生们在今天重回校园。

忧心不已的学生家长与老师们批评官员，严格的社交距离与其他防护措施，不足以防范第2波疫情。

不过许多政府坚称，青年学子失去重要的实体授课才是更大危机，并说让学童待在家中远距学习，也让就业的家长承受沉重负担。

英国教育大臣威廉森（Gavin Williamson）表示：「我没有低估过去数月来是如何严峻，但我知道重返校园对于学童有多么重要，不只是为了他们受教，而且是为了他们的发展与福祉。」

联合国教科文组织（UNESCO）警告，自8月至10月，复学的大约9亿中小学生中，真正获准进入教室的只有半数。UNESCO秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）昨晚发表声明说：「数个世代正面临学校关闭的威胁，这关系到数以亿计的学生并且延续了好几个月。」

在法国，约1240万学生今天重回学校，并规定所有老师与11岁以上学生都得戴口罩。

在南法城市马赛就读中学一年级的马利（Marie）说：「即使戴口罩感觉有点怪，但这不会困扰我。」

© 2020 AFP