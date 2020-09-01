尽管觊觎梅西 义甲各队仍观望居多

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（法新社罗马31日电） 阿根廷籍足球巨星梅西（Lionel Messi）离开西甲巴塞隆纳似已成定局，但过去一向觊觎梅西的义甲各队，如今谈到是否网罗梅西时已纷纷改口「财务撙节」优先。

让梅西与C罗（Cristiano Ronaldo）于义甲同台的呼声颇具吸引力'，义大利也为梅西开出税务优惠，不让梅西在西班牙卷入税务官司的窘境重演。

义大利媒体更是极尽为粉丝织梦，报导今夏梅西的父亲已在米兰购置公寓。

不过最近几季，即便义甲的顶尖豪门也大多避开与西甲、英超、法甲的豪门比赛砸钱，新冠疫情更让多数球队打定主意要在补强时更审慎。

就连义甲龙头尤文图斯也坦承，寻求明年10连霸的优先工作是换血，让年事偏高的球队阵容年轻化，已「高龄」33岁的梅西自然不是首选。

尤文图斯已签下41岁的前义国明星国皮耶罗（Andrea Pirlo）掌兵符，也是皮耶罗生涯首度执教，然后盘出30岁的皮亚尼奇（Miralem Pjanic）迎入24岁的巴西球星亚瑟（Miralem Pjanic）。

上季分居义甲老三、老四的亚特兰大与拉齐奥，也都放眼于未来性，梅西自然已不在是球队首选。

© 2020 AFP