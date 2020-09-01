德国经济部上修今年GDP预估 料将V型复苏

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（法新社法兰克福1日电） 德国经济部长阿特麦尔今天上修国家今年经济成长预估值，并表示德国经济正处于V型复苏。而尽管德国新增武汉肺炎病例再度攀升，他认为境内应可避免重启严格封锁措施。

阿特麦尔（Peter Altmaier）在记者会上表示，欧洲最大经济体德国今年国内生产毛额（GDP）预估将萎缩5.8%，优于先前预期的萎缩6.3%，显示德国正走出2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情危机最坏情况。

阿特麦尔指出，德国经济先前经历「大幅走软」，但随后复苏步伐意外迅速。

德国联邦统计局（Destatis）先前公布，第二季经济萎缩达9.7%，创「德国单季GDP数据自1970年开始计算以来最大降幅」。不过德国经济部表示，国家经济已在5月度过「衰退谷底」。最近几次调查也显示，德国企业信心已改善。

然而另一方面，德国上周平均每日新增武汉肺炎确诊病例接近1250例，远高于7、8月的不到500例。德国总理梅克尔（Angela Merkel）也预警，未来几个月抗疫会越来越困难。

德国已开始再度缩紧防疫限制措施，例如政府上周宣布，在须强制戴口罩地点未戴口罩至少罚款50欧元（约新台币1750元）、今年底前禁止举办大型活动，并对从高风险疫区入境人士实施新的隔离规定。

尽管如此，阿特麦尔表示，德国「能够也将会」避免再度实施类似3、4月的封锁措施。他说：「感染率上升的情况，将可透针对性及区域性限制措施来解决。因此接下来几个月，经济复苏将能持续逐渐改善。」

© 2020 AFP