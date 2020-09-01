无视他人反对 川普执意造访威斯康辛州基诺沙市

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普无视部分人士的反对，今天他将带着竞选连任口号「法律与秩序」前往威斯康辛州基诺沙市，这里是白人警察枪击非裔人士布雷克并引发最新暴力冲突的所在地。

29岁非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在基诺沙市（Kenosha）遭白人警察近距离开7枪，导致他瘫痪，当时布雷克的3个稚龄儿子就坐在车上目睹一切，事件引发当地反对警察施暴和种族歧视的抗议示威。

对于造访美国总统大选关键摇摆州威斯康辛州之旅，川普曾说他无意跟布雷克的家属见面或谈话。

川普此行另有盘算，他将与执法部门人员沟通，并视察布雷克遭枪击后当地发生暴力冲突所造成的损害。

白宫发言人麦肯内尼（Kayleigh McEnany）昨天告诉记者，川普将「访视当地执法部门与部分企业主，且会视察损害」。

另外，川普也不愿谴责17岁少年黎顿豪斯（Kyle Rittenhouse）持枪射示威者所造成的伤亡。黎顿豪斯25日晚间在抗议警方执法过当的示威中开枪扫射，造成2死1伤，当局依杀人罪逮捕他。

威斯康辛州州长艾佛斯（Tony Evers）曾要求川普别来，原因是担忧紧张情势加剧。民主党籍的基诺沙市长安塔拉米安（John Antaramian）也说，现在不是总统到访的好时机，

川普昨天则宣称，他的威斯康辛之旅「可望为我们的国家增添爱与尊重」。

© 2020 AFP