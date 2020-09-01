沙乌地阿拉伯肃贪 军事指挥官父子遭撤职

广告 继续浏览后续

（法新社利雅德1日电） 根据沙乌地阿拉伯国营媒体报导，在政府最新的反贪腐整肃行动中，一名高阶军事指挥官与他的儿子因遭控涉贪于今天被撤职。

根据报导，联合部队司令法赫德亲王（Prince Fahad bin Turki）和他在北部焦夫（Al-Jouf）地区担任副酋长的儿子阿卜杜拉齐兹（Abdulaziz bin Fahad），因涉及贪腐双双被解职并接受调查。

报导引述沙国国王沙尔曼（King Salman）的命令说，另有数名国防部的其他官员与文职雇员也因涉贪而遭到调查。

法赫德担任沙国所领导联军的指挥官，这支联军在邻国叶门与和伊朗挂钩的叛军青年运动（Houthi）作战。

沙国一批官员上月因卷入旅游项目的贪污案而被撤职，当中也包括多位高阶安全部队指挥官。

沙国于2017年展开反贪行动时，曾有数百名尊贵的王子、部长与企业界人士被拘押在首都利雅德的丽思卡尔顿饭店（Ritz-Carlton Hotel）。

许多人被关押数周，大多数人在同意支付钜额和解金后获释。当局指出，他们追回的金额超过4000亿里亚尔（约新台币3兆1327亿元）。

© 2020 AFP