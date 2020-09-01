美网加强防疫 球员：彷佛被安置在泡泡中的泡泡

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（法新社纽约31日电） 球王乔科维奇等球员今天克服安静到毛骨悚然的球场，在「诡异」、无观众的美国网球公开赛首日赛事力拚晋级；由于有选手的2019冠状病毒疾病筛检呈阳性，大会已着手加强防疫。

法国选手帕尔雷（Benoit Paire）的2019冠状病毒疾病（COVID-19）筛检呈阳性且在美网开打前夕退出男单赛事后，部分参赛选手被安置于某些人称为「泡泡内的泡泡」之中。

法文体育刊物「团队报」（L'equipe）指出，贾斯克（Richard Gasquet）、马纳里诺（Adrian Mannarino）、瓦赛林（Edouard Roger-Vasselin）等选手，都曾与帕尔雷接触，让外界对他们的参赛有所疑虑。

美国网球协会（United States Tennis Association）证实现在有部分球员将天天受检，而非每4天1筛。

目前他们也只能离开旅馆房间前往美国国家网球中心（US National Tennis Center）；过去，他们还可到公共区域。

世界女子职业网球协会（WTA）主席兼执行长阿拉斯特（Stacey Allaster）证实，与帕尔雷有接触的球员中，没有人遭退赛。

马纳里诺表示：「我们2天前接获坏消息，之后我就活在噩梦中，甚至无法确定能否出赛。我们身在泡泡中的泡泡，所以今天能打球，真的很感激。」

另外，塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）今天对上来自波士尼亚-赫塞哥维纳的德祖赫（Damir Dzumhur），以6比1、6比4、6比1直落三盘晋级，持续朝个人第18座大满贯金杯迈进。

© 2020 AFP