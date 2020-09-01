COVID-19疫情加深贫穷 亚洲童婚问题更恶化

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（法新社新德里1日电） 2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情让亚洲许多家庭陷入困境，成千上万女孩被迫嫁为人妇。维权人士警告，数年来的努力可能前功尽弃。

从印尼群岛、印度、巴基斯坦到越南的传统社区，童婚问题相当普遍；但随着慈善机构鼓励女性接受教育和医疗服务后，童婚有下降趋势。

专家表示，如今这场疫情导致大规模失业，许多家庭难以温饱。国际非政府组织「女孩不是新娘」（Girls Not Brides）亚洲计画负责人吉哈（Shipra Jha）说：「我们过去10年的一切努力都可能付诸流水。」

吉哈补充说：「童婚在性别不平等与父权结构的社会根深蒂固，而疫情时代让问题雪上加霜。」贫穷、缺乏教育和不安全感，即使是在稳定时期都是促成童婚的原因，危机时期使问题更加恶化。

根据联合国统计，世界各地估计每年有1200万名女孩在18岁前结婚。联合国警告，若不赶快采取行动来因应疫情对社会和经济的冲击，未来10年会多增加1300万起童婚案例。

15岁的玛斯坎（Muskaan）说，她被迫嫁给隔壁邻居的21岁男孩。她的父母在印度瓦拉纳西市（Varanasi）担任清道夫，家里还有其他6个孩子嗷嗷待哺。

玛斯坎流着眼泪说：「我父母很穷，他们能怎么办？我尽全力抗争，但最后还是得屈服。」

拯救儿童基金会（Save the Children）也警告说，对女孩施暴和特别是针对未成年人的强迫结婚，「可能比病毒本身更具威胁性」。

尽管教育被称许为对抗童婚的关键，维权人士警告说，封锁措施迫使数亿名女孩离开学校，而在全球最穷困地区的女孩受到的冲击最大。

18岁的利亚（Lia）还没成年就已嫁了两次。她遭人看见和不是亲戚的男子独处，这在保守的印尼西苏拉威西省（West Sulawesi）是一大禁忌，她因而被迫嫁给一名大她30岁的男子。

她逃离这桩不快乐的婚姻后找到新恋情，但由于封锁期间难以取得家庭计画服务，她怀孕了，家人坚持她得嫁给21岁的男友。

不愿透露全名的利亚说：「我以前总梦想着要当空服员。」但她新任的丈夫打断说：「但她最后却得在厨房打转。」

© 2020 AFP