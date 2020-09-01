NBA年度最佳进步奖 鹈鹕殷格拉姆获得殊荣

广告 继续浏览后续

（法新社洛杉矶31日电） 美国职篮NBA纽奥良鹈鹕前锋殷格拉姆（Brandon Ingram）今年2月首度在全明星赛亮相，如今又获得NBA年度最佳进步奖的殊荣。

现年22岁的殷格拉姆以些微差距击败迈阿密热火队中锋阿德巴约（Bam Adebayo），拿下2019-20年最佳进步奖。

在NBA记者小组投票中，殷格拉姆以总分326分居冠，比阿德巴约多出31分，达拉斯独行侠球星唐西奇（Luka Doncic）则获得101分名列第3。

殷格拉姆提及鹈鹕队前任总教练詹特瑞（Alvin Gentry）时表示：「我只想每天都投入工作中，并在今年取得最佳成绩。詹特瑞给我很棒的机会去做我想做的事。」

波士顿塞尔蒂克球星塔特姆（Jayson Tatum）以57分拿下第4名，夏洛特黄蜂后卫葛理翰（Devonte Graham）以50分屈居第5。

殷格拉姆本季例行赛平均每场拿下23.8分、6.1篮板及4.2助攻，都创下个人生涯新高。他被洛杉矶湖人交易到鹈鹕后的第一个球季，罚球命中率高达85%。

殷格拉姆因为血栓的问题，迫使他提前结束在湖人队的2018-19球季。

殷格拉姆说：「时间要回溯到去年3月，我受伤了，直到9月才能回到球场。只有非常短的时间就要开始热身赛和例行赛，但我已经做好了准备。」（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP