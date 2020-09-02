中国科幻长篇小说三体 Netflix将翻拍成英文影集

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（法新社洛杉矶1日电） Netflix今天宣布，电视影集「冰与火之歌：权力游戏」（Game of Thrones）编剧将把中国作家刘慈欣科幻小说「三体」三部曲改编成英文影集。

Netflix表示，影集将涵盖这部长篇科幻小说三部曲，分别是「三体」、「三体2：黑暗森林」和「三体3：死神永生」。此系列小说是叙述人类首次接触外星文明的故事。

「权力游戏」编剧兼监制大卫班纽夫（David Benioff）与丹尼尔魏斯（D.B. Weiss） 发表声明说：「刘慈欣的三部曲是我们所读过最具雄心的科幻系列，带领读者从1960年代一路到时间尽头，亦从人类居住的淡蓝色小星球出发，挺进至遥远的宇宙边陲。」

除了大卫班纽夫与丹尼尔魏斯外，创意团队和监制群还有「噬血真爱」（True Blood）编剧亚历山大．伍（Alexander Woo）、「星际大战」（Star Wars）导演雷恩强生（Rian Johnson）与布莱德彼特（Brad Pitt）等。

美国前总统欧巴马（Barack Obama）也是「三体」书迷。他曾表示，这本「想像力奔驰」的小说三部曲让「我平日和国会的缠斗显得分外渺小，没什么好去烦恼，因为外星人就要入侵了！」（译者：陈怡君/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP