全球COVID-19超过2580万染疫 逾85.7万人不治

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（法新社巴黎2日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间2日11时（台湾2日晚间7时），全球至少85万7824人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2580万7000人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少1684万2600人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球9月1日通报新增6262人病殁、26万2790起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1215死）、美国（1090死）与印度（1045死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万4689人病故、607万6281例确诊，至少220万2663人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万2596人丧生、395万931人染疫）、印度（6万6333人丧生、376万9523人染疫）、墨西哥（6万5241人丧生、60万6036人染疫）、及英国（4万1504人丧生、33万7168人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有88人染疫丧命；其次依序为比利时（85人）、西班牙（62人）、英国（61人）及智利（59人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计28万367死、743万7660例确诊；欧洲累计21万6403死、402万5582例确诊；美国和加拿大累计19万3854死、620万5463例确诊。

亚洲累计9万9555死、533万2109例确诊；中东地区累计3万6873死、151万5498例确诊；非洲累计3万65死、126万1375例确诊；大洋洲累计707死、2万9320例确诊。

© 2020 AFP