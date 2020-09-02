力促TikTok出售美业务 川普重申美政府应得到佣金

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（法新社旧金山1日电） 美国总统川普今天重申，美国政府应从短影音平台TikTok出售美国业务案获得可观报酬，因为他们竭力促成了这笔交易。

TikTok成了华府与北京外交风暴的夹心饼干，川普8月签署2项行政命令，逼迫TikTok中国母公司字节跳动（ByteDance）在9月15日前出售或分拆TikTok在美业务，否则将禁止美国个人或实体与其有生意上的往来。

川普接受记者访问时说：「我告诉他们，他们必须在9月15日之前达成协议，否则TikTok将在美关门大吉。」

川普还说：「且我认为，美国（政府）必须获得补偿，抽取一笔可观的佣金，因为是我们促成这项交易，所以我们应该得到佣金。」

批评人士抨击川普想从中分一杯羹的举措似乎违宪，且类似于敲诈勒索。

全球最大零售商沃尔玛（Walmart）日前证实加入微软（Microsoft）阵营，联手竞标TikTok，甲骨文公司（Oracle）据传也对将TikTok收归旗下兴趣浓厚。

「华尔街日报」引述熟知内情的不具名消息人士报导，中国上周公布限制出口人工智慧技术的新政策，各方正试图厘清TikTok的核心演算法是否可作为交易一部份这项关键问题。

字节跳动矢言要「严格遵守」中国祭出的出口新规，恐使TikTok出售在美业务案变得更加复杂。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP