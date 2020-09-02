又有非裔男命丧美国警枪下 家属受够因种族被错待

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（法新社洛杉矶1日电） 美国各地连月来深陷反种族歧视及反警察暴力示威潮中，然而加州洛杉矶警方昨天又在一场冲突中开枪射杀一名非裔男子，愤怒群众今天准备走上洛杉矶街头抗议。

警方表示，丧命男子是29岁的基兹（Dijon Kizzee），他当时在洛杉矶南部社区骑着单车，警察因他违反交通规则，试图拦下他。

当局表示，基兹当时想要逃离，警察追上他时，他朝一名警员脸部揍了一拳，并落下随身带着的一捆衣物。

洛杉矶郡警署警督狄恩（Brandon Dean）告诉媒体，警员注意到，这捆衣物里夹藏一把黑色半自动手枪，一名警员就在此时开枪射击。

今年5月，美国非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）遭白人警察压颈近9分钟后丧命，全美因而掀起反种族歧视及反警察暴力示威潮，至今未歇。

代表基兹家属的民权律师克鲁普（Ben Crump）说，警察对基兹开了超过20枪；克鲁普呼吁手上有任何消息的目击者透过推特（Twitter）联系他。

克鲁普推文表示：「他们说他逃跑，落下衣物和一把枪，他并没去捡枪，但警察却在他后背开了超过20枪，然后置之不理好几小时。」

目击事发过程的当地居民德加（Deja）接受法新社访问时说，警方试图拦下基兹时，她曾大喊「别开枪、别开枪」。

德加说，警察想要抓住基兹、拿走基兹的随身物，但没成功，基兹转身奔逃，警察从后方电击了他的腿，然后基兹再转身，「他们就开枪朝他射击」。

德加表示，她没看到基兹持枪，而且警察开完枪后，还给他上铐。基兹当场被宣告死亡。

基兹的阿姨费尔（Fletcher Fair）认为，事发原因在于种族歧视。

费尔在记者会上说：「他们（警察）不杀其他种族，只针对我们，这没道理。为什么针对我们？亚裔人口…西语裔人口都没像我们有那么多人被杀。只有我们（遭受这种待遇），我们受够了。」

案发后数小时，约100人聚集在事发现场，其中许多举着「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）标语，并高呼「说出他的名字」和「没有正义，哪有和平」等口号。

今天下午预计会有另一场与「黑人的命也是命」运动相关的抗议，策划人推文说：「我们必须全力以赴。」

© 2020 AFP