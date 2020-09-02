史玛特三分球攻势率队逆转 塞尔蒂克2连胜暴龙

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（法新社奥兰多1日电） NBA塞尔蒂克今天在塔特姆整场比赛攻下34分，及史玛特末节飙进5记三分球的情况下，以102比99逆转击败暴龙，在季后赛次轮2比0领先。

美国职篮NBA东区第2种子多伦多暴龙，在季后赛次轮对上第3种子波士顿塞尔蒂克，暴龙首战因为外线失灵，意外在势均力敌的交手中，以94比112，18分之差不敌塞尔蒂克。

今天系列赛第2战开打后，两队首节28比28平手，次节两队得分偏低，上半场塞尔蒂克50比48仅领先2分。

下半场暴龙打出11比4开局，但塞尔蒂克逐渐把比分缩小，两队64比64平手之际，暴龙打出14比2攻势，以78比66取得两位数领先，塞尔蒂克直到塔特姆（Jayson Tatum）两罚俱中才结束这波得分干旱期，前3节打完，暴龙78比70领先。

末节史玛特（Marcus Smart）一口气砍进5记三分球，其中还包括一次「4分打」，让塞尔蒂克以86比85超前，之后塞尔蒂克泰半时间保持领先，终场前1分1秒劳瑞（Kyle Lowry）两罚俱中，暴龙追到剩下1分差，但华克（Kemba Walker）的后撤步跳投让塞尔蒂克握有3分领先。

仍有机会扳平比数的暴龙，因为西雅坎（Pascal Siakam）挨了对手一记火锅，接着又发生失误而陷于不利局面，比赛结束前5.7秒暴龙再获球权，但范佛利特（Fred VanVleet）三分线外出手未果，最终塞尔蒂克102比99击败暴龙。

拿下2连胜的塞尔蒂克，目前在系列赛以2比0领先寻求卫冕的暴龙。

塞尔蒂克的塔特姆今天轰下全场最高34分，末节外线狂飙的史玛特攻下19分，华克、布朗（Jaylen Brown）分别获得17分、16分，替补的威廉斯（Robert Williams）则拿下11分。

阿努诺比（OG Anunoby）这场比赛获得暴龙最多的20分，范佛利特则是攻下19分，西雅坎和板凳出发的伊巴卡（Serge Ibaka）都拿下17分，劳瑞拿下16分。

© 2020 AFP