宿敌科索沃与塞尔维亚领袖将聚白宫会谈

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（法新社华盛顿1日电） 科索沃与塞尔维亚领袖3日和4日将在白宫会谈，美国居中斡旋，希望促成这两个巴尔干半岛宿敌的和谈取得突破性进展。

原为塞尔维亚治下一省的科索沃2008年宣布独立，但在血腥种族冲突结束多年后，塞国仍拒绝承认。

美国官员希望把科索沃总理霍蒂（Avdullah Hoti）和塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）凑在一起讨论经济合作，能帮两国走上改善关系之路。

在相关议题上向美国总统川普提建议的幕僚表示：「我们有点卡在政治讨论上，我们一次又一次讨论同样的议题，却没有太大进展。」

「我们的确认为专注在经济发展方面，会带来进展。」

但这场峰会在美国总统大选登场前2个月举行，而且不保证会有重大协议，有人认为这安排不过是想展现川普精于外交而已。

虽然近十年来，科索沃和塞尔维亚的谈判都是由欧洲联盟主导，但美国最近希望透过派出特使格瑞尼尔（Richard Grenell），在双方的和谈中扮演角色。

欧盟致力斡旋双方签订协议，虽然格瑞尼尔遭人指责让欧盟的努力更形复杂，但他确实成功地安排了双方会面。

原本双方预定6月举行首场峰会，但科索沃总统塔其（Hashim Thaci）因1990年代在科索沃战争中的角色遭海牙特别检察官指控犯战争罪，导致峰会宣告破局。

双方上月同意重新安排会谈时间，并以经济议题为讨论主轴。

霍蒂表示，将讨论「改变科索沃与这个地区经济前景的大型计画」。

川普的幕僚表示，美国的参与一直都避开政治人物，着重在希望扩大商业的议题方面。

© 2020 AFP