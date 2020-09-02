川普宣称摆平北韩问题 政府部门联合报告打脸

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美政府示警：北韩持续取得弹道飞弹计画原料（法新社华盛顿1日电）美国总统川普政府虽然宣称北韩已收敛核子野心，但政府部门今天联合提出警告，表示北韩仍在持续取得弹道飞弹计画所需的原料与设备。

财政部、商务部和国务院联合发布的全球「警示」中，详细阐述北韩持续致力于取得可用于火箭的任何物资，从飞弹发射器所需的林业卡车到一般金属与原料等。3个部门同时警告卖方留意针对北韩祭出的制裁措施。

财政部表示：「美国致力瓦解北韩弹道飞弹采购网络，并对协助或提供北韩弹道飞弹计画支持的实体和个人加强问责。」

国务院表示，平壤当局的飞弹研发工作「对整个区域和全球稳定都构成重大威胁」。

美国总统川普和北韩领导人金正恩2018年在新加坡举行众所瞩目的川金会，目的在遏止北韩核武进程，惟两国间的谈判从去年初开始陷入僵局至今。

不过，鉴于美国再2个月就要举行总统大选，川普和竞选阵营声称在处理北韩事务方面结果很成功。

国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）上周在共和党全国代表大会上力挺川普：「北韩方面，总统让局势降温，还排除万难让北韩领导阶层上谈判桌。没有核试。没有长程飞弹测试。」（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP