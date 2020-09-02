川普视察威州 称反种族主义示威是国内恐怖行动

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（法新社威州基诺沙1日电） 美国总统川普今天带着竞选连任口号「法律与秩序」前往威斯康辛州基诺沙市视察，他形容最近的反种族主义示威活动是暴民所为的「国内恐怖行动」。

数个月以来，川普一直希望改变他与对手拜登（Joe Biden）的选举情势，从他被广泛严厉批判对疫情处理不当，改而让大家和他所想的一样，即美国是一有法律、有秩序的安居乐土。

29岁非裔男子布雷克（Jacob Blake）8月23日在基诺沙市（Kenosha）遭白人警察近距离连开7枪，导致他瘫痪，当时布雷克的3个稚龄儿子就坐在车上目睹一切，事件引发当地反对警察暴虐和种族歧视的抗议示威。

基诺沙在上周连续数晚的愤怒示威活动，过程中造成两人丧生。川普今天视察城内受损情况后表示：「这不是和平抗议之举，是真实的国内恐怖行动。」

总统的摩托车警队所经之处，群众排列在路障后面，道路的两旁，一边是川普的支持者，一边是「黑人的命也是命」抗议群众，两边阵营人马隔空叫骂，时而面对面紧张对峙。

川普支持者的举牌上写着，「谢谢你，解救我们的城市」；另一方则写着，「不是我的总统」。

道路在严密安全部署下不能通行，川普造访了被纵火烧毁的店家，他告诉店主说：「我们将协助你重建。」

川普说：「这是伟大的地区、伟大的州。」他又说，稍后他的行政部门保证提拨至少4700万美元，支援威州执法部门、小型企业及公共安全计画。

他表示：「我们要让基诺沙恢复原状。」（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP