德国大陆集团扩大重整 恐影响3万个工作

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（法新社法兰克福1日电 ） 德国汽车零件大厂大陆集团（Continental）今天表示，受到2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情冲击全球汽车生产影响，将扩大大型重组计画，预计会影响3万个工作机会。

大陆集团在声明中说，2023年起，打算每年节省超过10亿欧元（新台币350亿元），节省幅度较先前宣布的多一倍。公司在全球超过3万个工作，也就是约占13%的劳动力会「调整、调动或裁减」，其中约1万3000个工作是在德国。

总公司设在汉诺威（Hanover）的大陆集团怪罪「全球汽车生产持续维持低档，加上冠状病毒疫情深化了经济危机」。

大陆集团不预期汽车生产会在2025年前回复到2017年危机前的水准。

大陆集团8月间表示，第2季净获利减少41%，来到4亿8500万欧元。

集团执行长德根哈特（Elmar Degenhart）表示：「整个汽车业现在面临巨大挑战，过去70年间，汽车业从未经历过更大、更严重的危机。」

大陆集团2019年9月宣布的重整计画，是全球裁撤2万个工作，包括德国约7000个。

大陆集团股价今天下跌2.4%，表现不如德国蓝筹股DAX指数的0.1%涨幅。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP