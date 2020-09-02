新书：梅兰妮亚外表冷淡 内心其实很好斗

广告 继续浏览后续

（法新社纽约1日电） 一本即将于今天上架的新书揭露梅兰妮亚．川普（Melania Trump）和继女伊凡卡（Ivanka）之间的冰冷关系，料将掀起各界对美国第一家庭「宫斗」内幕的臆测。

作者温斯敦-沃可夫（Stephanie Winston Wolkoff ）过去是美国总统川普第3任妻子梅兰妮亚的朋友，也曾担任过顾问，2018年离职是因为川普就职典礼庞大支出曝光，肩负重要筹划组织职务的她因此失宠。

351页的「梅兰妮亚与我：我与第一夫人友谊之起落」（Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady，暂译）爆出各项秘闻，揭开这位来自斯洛维尼亚，从模特儿成为美国第一夫人的面纱。

梅兰妮亚一向给人神秘色彩，微微噘嘴也广被网友解读，甚至把她描绘成跋扈丈夫手下的受害者，一度出现「释放梅兰妮亚」（#FreeMelania）的口号。

但温斯敦-沃可夫这位前「时尚杂志」（Vogue）活动筹办人，描述梅兰妮亚是争强好斗的人物，特别详述她和梅兰妮亚如何规划川普就职典礼的每一寸细节，以及如何避免伊凡卡出现在典礼重要照片之中。

温斯敦-沃可夫说50岁的梅兰妮亚给38岁的伊凡卡取了「公主」绰号，还称继女和她丈夫库许纳（Jared Kushner）是「卑鄙小人」。

温斯敦-沃可夫写说，梅兰妮亚并不在乎外界对她的评价，说梅兰妮亚的态度是「取悦他人并非我的第一要务」。梅兰妮亚2018年造访儿童移民拘留中心时，身穿背后写有「我真的不在乎，你呢？」（I really don't care, do u?）字样的外套，最能捕捉梅兰妮亚对批评者的态度。

© 2020 AFP