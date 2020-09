新书：梅兰妮亚外表冷淡 内心其实很好斗

广告 继续浏览后续

(法新社纽约1日电) 一本即将于今天上架的新书揭露梅兰妮亚.川普(Melania Trump)和继女伊凡卡(Ivanka)之间的冰冷关系,料将掀起各界对美国第一家庭「宫斗」内幕的臆测。

作者温斯敦-沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff )过去是美国总统川普第3任妻子梅兰妮亚的朋友,也曾担任过顾问,2018年离职是因为川普就职典礼庞大支出曝光,肩负重要筹划组织职务的她因此失宠。

351页的「梅兰妮亚与我:我与第一夫人友谊之起落」(Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship With the First Lady,暂译)爆出各项秘闻,揭开这位来自斯洛维尼亚,从模特儿成为美国第一夫人的面纱。

梅兰妮亚一向给人神秘色彩,微微噘嘴也广被网友解读,甚至把她描绘成跋扈丈夫手下的受害者,一度出现「释放梅兰妮亚」(#FreeMelania)的口号。

但温斯敦-沃可夫这位前「时尚杂志」(Vogue)活动筹办人,描述梅兰妮亚是争强好斗的人物,特别详述她和梅兰妮亚如何规划川普就职典礼的每一寸细节,以及如何避免伊凡卡出现在典礼重要照片之中。

温斯敦-沃可夫说50岁的梅兰妮亚给38岁的伊凡卡取了「公主」绰号,还称继女和她丈夫库许纳(Jared Kushner)是「卑鄙小人」。

温斯敦-沃可夫写说,梅兰妮亚并不在乎外界对她的评价,说梅兰妮亚的态度是「取悦他人并非我的第一要务」。梅兰妮亚2018年造访儿童移民拘留中心时,身穿背后写有「我真的不在乎,你呢?」(I really don't care, do u?)字样的外套,最能捕捉梅兰妮亚对批评者的态度。

© 2020 AFP