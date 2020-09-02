洛杉矶民众上街示威 抗议非裔男基兹命丧警察枪下

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（法新社洛杉矶1日电） 美国加州洛杉矶警方昨天在一场冲突中开枪射杀非裔男子基兹（Dijon Kizzee），造成当地部分民众不满上街和平示威，他们今天要求当局给个说法。

警方表示，丧命男子是29岁的基兹，他当时在洛杉矶南部社区骑单车，警察因他违反交通规则试图拦下，但基兹想逃离。警方追捕过程中，基兹朝一名警员脸部揍了一拳，并掉落一捆衣物，警员发现衣物夹藏一把半自动手枪，一名警员就在此时开枪。

今天傍晚一小群民众再度聚集事发现场展开和平游行，并朝附近警局前进，警方直升机则在上空盘旋。

一些抗议民众举着布条，上面写着「杀手警察，住手！」

代表基兹家属的民权律师克鲁普（Ben Crump）指出，基兹被开了超过20枪。克鲁普还在推特（Twitter）发文呼吁目击者如有任何讯息，请和他联系。

目击事发过程的当地居民德加（Deja）接受法新社访问表示，警方试图拦下基兹时，她曾大喊「别开枪、别开枪」。

德加还说，警察想要抓住基兹、拿走基兹的随身物，但没成功，基兹转身奔逃，警察从后方电击了他的腿，然后基兹再转身，「他们就开枪朝他射击」。（译者：纪锦玲/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP