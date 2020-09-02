甘乃迪后裔未获竞选参议员资格 政治世家势力显衰

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（法新社波士顿1日综合外电报导）美国已故总统约翰・甘乃迪的侄孙、联邦众议员乔．甘乃迪（Joe Kennedy III）今天承认在民主党联邦参议员提名战败选，叱吒一时的甘乃迪家族在政坛似乎步入颓势。

麻萨诸塞州今年11月3日将改选联邦参议员，民主党为推出候选人，先举办党内初选，由74岁的现任参议员马基（Ed Markey）与39岁的乔．甘乃迪竞逐，今天投票。

乔．甘乃迪与马基都属进步派，政治立场相近，选前声势不分轩轾。

乔．甘乃迪虽未赢得党内提名，但他获得有力支持，包括联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）；而马基主打「反建制」，拥有联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）及众议院新星欧加修-寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）的背书。

乔．甘乃迪输掉这场初选，意味他将于明年一月离开国会，因为他不能同时竞选参议院及众议院席位。

乔．甘乃迪是前司法部长罗勃．甘乃迪（Robert F. Kennedy）的孙子。罗勃．甘乃迪是约翰・甘乃迪（John F Kennedy）的弟弟，于1968年遇刺身亡，而约翰・甘乃迪也早一步于1963年遭到暗杀。

乔．甘乃迪是甘乃迪家族第4代从政的其中一人，于2013年当选众议员。他认为，麻州选民并不单纯视他为一个强势政治家族的子孙，而是把他当作一个在竞逐中「倾尽所有」的人。

他接受法新社访问时说：「在我所参加的每一场选战，我都说得很清楚，票是投给我。大家不是投给我父亲或爷爷或爷爷的兄弟姊妹，是投给我。」

自1947年以来，意即将近美国历史1/3长的时间里，甘乃迪家族都有人担任民选公职，只有两年除外，几乎可以说是一个美国王朝，是美国最接近王室的家族。

© 2020 AFP