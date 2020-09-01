纽约时报记者新书揭密 川普否认中风紧急就医

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（法新社华盛顿1日电） 美国总统川普今天否认他去年11月是因为一连串小中风而紧急前往医院就医，声称这项说法是「假新闻」，白宫御医康利（Sean P. Conley）也驳斥这项揣测。

川普当时突然造访马里兰州比塞大（Bethesda）的华特里德国家军事医学中心（Walter Reed National Military Medical Center），尽管白宫坚称他是前往接受年度健检，但因比年度检查的时间提前好几个月，引发社群媒体的臆测与怀疑。

美国有线电视新闻网（CNN）今天报导，纽约时报记者施密特（Michael Schmidt）在新书中宣称，如果川普在治疗的过程中必须麻醉，副总统彭斯（Mike Pence）已准备暂时接任总统。

施密特未说明消息来源，不过这个消息如果正确，将再度引发对川普前往该医院的质疑。

CNN的报导迅速在社群媒体引发川普是因中风紧急送医的说法，促使川普今天在推特推文回击，直称有关他一连串小中风的消息没完没了，都是假新闻。

白宫医生康利今天也再度发表声明，驳斥这项臆测。

他表示，川普并未因中风、小中风或急性心血管病变而接受评估，「总统依然健康」，即使他维持紧凑的行程，「我也不会担心」。（译者：陈政一）

© 2020 AFP