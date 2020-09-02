终结连续30年成长 澳洲陷入经济衰退

广告 继续浏览后续

（法新社雪梨2日电） 澳洲受疫情拖累，官方数字显示，第2季经济萎缩7%，已连续两季下滑，自1991年以来首次陷入衰退。

澳洲统计局（Australian Bureau of Statistics）表示，澳洲经济第2季创下季度萎缩幅度的新纪录，结束了长达30年的经济正成长；而澳洲经济即便在2008 年全球金融危机时也未曾下滑。

统计局主计处主管施梅德斯（Michael Smedes）表示，疫情和防疫封锁措施是这次「前所未见」大衰退的主因，而且衰退幅度较以往纪录大了许多。

根据定义，经济连续两季萎缩即视为衰退。而澳洲经济前一季为负成长0.3%。

施梅德斯说，截至6月止的一季，因澳洲实施防疫措施，家庭改变了消费行为，家计支出在服务项下见到大幅紧缩。

另外，第2季工时下降近10%，社会福利金支出飙升逾40%，双双创下澳洲史上纪录。

统计局数字显示，澳洲第2季贸易也受创，货物进口减少2.4%，而服务出口则大降18.4%。

至目前为止，澳洲累计确诊2019冠状病毒疾病（COVID-19）近2万6000例，663人不治。自7月以来病例大多数集中在墨尔本及其周遭地区。

© 2020 AFP