美国防部：中国欲在10年内倍增核弹头数量

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（法新社华盛顿1日电） 美国国防部今天发布报告指出，中国军队亟欲在10年内将现有200多枚核弹头数量倍增，还要打造出能将核弹头搭载于弹道飞弹上、且从陆海空皆能发射的能力。

报告指出，除了在技术方面目标要和美国势均力敌外，中国人民解放军也专注于执行联合行动，以便在美国以台湾事务为由试图介入时，能威慑或打败美国。

报告提到，解放军在诸多领域已经追上美军，甚至超前，包括建造船舰、陆基弹道和巡弋飞弹，以及防空系统。

国防部还首度公开对中国核子能力的估算。美方在这份年度报告中表示，中国核武储备中的核弹头数量在「200枚出头」，远低于独立机构估算的300多枚。

不过，中国的核弹头数量预料将在10年内倍增。国防部报告指出，中国能在陆上和海上透过弹道飞弹发射核武，也正开展研发空中发射弹道飞弹的能力。

报告写道：「北京可能寻求在本世纪中叶前，发展出和美军或其他被中共视为威胁的强权实力相当、甚至在某些情况下超越对方的军队。」

报告还说，若中国达成目标，而美国未能解决这个问题，「将严重危及美国国家利益和基于规则的国际秩序安全」。（译者：李佩珊/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP