美网女单 小威旗开得胜

广告 继续浏览后续

（法新社纽约1日电） 美国网球公开赛今天进行第2天赛程，6度女单冠军小威廉丝在防疫严格、没有观众的法拉盛草地公园以直落二拍落同胞克莉丝蒂．安，争夺生涯大满贯赛第24冠之路有了好的开始。

小威廉丝（Serena Williams）是在女单首轮轻骑过关，以7比5、6比3拍下世界排名96的克莉丝蒂．安（Kristie Ahn）。

小威首盘先丢掉第一个发球局，似乎有些紧张，7比5拿下首盘后，第2盘就恢复原有水准，击出13计爱司和28个致胜球，毫无悬念地拿下比赛胜利。

小威赛后表示：「我真的很开心，不管我打得怎样，我就是尽力争取每一分。」她还开玩笑地说，好像「90年代后」就未曾以直落盘数获胜了。

小威2017年在澳洲公开赛勇夺大满贯赛生涯第23座女单冠军之后，已有3年多未曾尝过大满贯夺冠滋味，不过在这期间她有多次和纪录擦身而过，4度打进决赛，却都空手而回。

小威只须再一冠，就能追平澳洲传奇女将寇特（Margaret Court）大满贯24冠纪录，在今年大咖球员纷因疫情或伤病缺席的情况下，她平纪录的机会又更高了一些。

当今球后澳洲女将巴蒂（Ashleigh Barty）、世界排名第2的罗马尼亚好手哈勒普（Simona Halep）、去年美网决战让小威梦碎的加拿大好手安德里斯库（Bianca Andreescu）本届都没有参赛，如果小威一举夺冠，不仅能追平纪录，也会成为美网历来最多冠的女单选手。

目前她和已退役的网坛前辈艾芙特（Chris Evert）共同保持美网女单最多的6冠纪录。

© 2020 AFP