美网男单 莫瑞苦战5盘逆转胜

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（法新社纽约1日电） 前世界球王、英国网球名将莫瑞今天在美国公开赛首轮演出惊天大逆转，先丢两盘后倒赶3盘，惊险拍落日本好手西冈良仁。

莫瑞（Andy Murray）鏖战5盘后，以4比6、4比6、7比6（7比5）、7比6（7比4）、6比4辛苦获胜，耗时4小时39分钟，才拍下世界排名49的西冈。

莫瑞赛后表示：「那是我2019年到目前为止，打过最久的比赛。」

「比赛才刚打没多久，我就担心这会是场漫长的比赛，因为我有一段时间没打了。我有点像是在调整自己的节奏，输了两盘后，我必须加足马力，咬紧牙关撑过去。」

连输2盘后，莫瑞第3盘一开始又以1比3落后，眼见就要以直落盘数输掉比赛，复出之路准备以灾难收场。

但拿过3座大满贯赛冠军的莫瑞没有放弃，展现过去让他站上生涯巅峰的韧性与决心，稳扎稳打地拿回一分又一分，反而把局数扭转成5比4领先，靠抢七拿下第3盘。

接下来莫瑞愈打愈积极，西冈则愈打愈不顺、频频犯错，莫瑞再靠抢七拿下第4盘后，那声握拳高呼的「Come on！」，在没有观众的艾许球场（Arthur Ashe Stadium）听来格外响亮。

莫瑞2019年第2次接受臀部手术后，2020年少有参赛，今天他在赛后表示，他不仅更了解自己的体能，也更知道去年手术时髋部植入的金属片状况，「我刚打了4个半小时的比赛，先前我连想都没想过我办得到」。

「我不会在那儿屁股抽痛地坐着，今晚我会睡得很好。」

今年拿外卡进入美网的莫瑞，第2轮将迎战15种子、加拿大好手奥格－阿里辛（Felix Auger-Aliassime）。

© 2020 AFP