苏格兰计划明年5月前 订定二次独立公投时程

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（法新社爱丁堡1日电） 苏格兰首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）今天公布立法议程时表示，苏格兰将在明年5月前，推出新独立公投的条款与时程。

施特金在苏格兰议会演说为议会开议时表示，「这个会期结束前，我们会公布草案」列出投票细节，以及要被询问的问题。

「接着，在明年（苏格兰议会）选举时，我们会提出苏格兰要成为独立国家的理由，我们会针对苏格兰有权选择自己前途争取明确支持。」

施特金推动所谓的「苏格兰第二次独立公投（indyref2）」，恐将成为英国首相强生（Boris Johnson）一大头痛问题，因为强生多次排除让公投进行的可能性。

身为苏格兰民族党（Scottish National Party, SNP）党魁的施特金因领导抗疫有成，民调支持度大幅上扬，她希望趁着支持度居高不下，在英国全国性选举又表现强劲的机会，逼使伦敦同意苏格兰再办公投。

苏格兰2014年独立公投时，5成5民众赞成留在英国，4成5赞成独立。

苏格兰民族党主张，因为苏格兰人2016年选择留在欧洲联盟（EU），但英国全国决定脱欧，改变了苏格兰和英国其他地方长达300年的联盟关系，所以苏格兰有新的理由再办公投。

分析家预期，苏格兰民族党会在明年投票赢得多数；但施特金表示，脱欧「完全不必要地」让2019冠状病毒疾病（COVID-19）带来的挑战更形复杂，尤其是在伦敦又拒绝要求延长贸易谈判的情况下。

施特金说，那会让苏格兰企业除承受疫情带来的经济压力，还会遭到「可避免的伤害」。

她说：「脱欧以及脱欧落实的方式，大大增强了苏格兰成为独立国家、自己形塑命运、对欧洲和世界做出贡献的理由。」

经济因素可能是施特金推动苏独的最大障碍。

上周公布的数据显示，苏格兰公共服务花费高达151亿英镑，远超过上个财政年度的税收。

苏格兰赤字比前12个月多20亿英镑，相当于每个苏格兰人借款2776英镑，是英国民众的约2.5倍。（译者：郑诗韵/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP