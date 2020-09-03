乔科维奇晋美网第3轮 普里斯科娃暴冷出局

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（法新社纽约2日电） 塞尔维亚男网好手乔科维奇今天有惊无险，在落后一盘的情况下急起直追，终场以6-7（5/7）、6-3、6-4、6-2拍落英国选手艾德门（Kyle Edmund），晋级美国公开赛男单第3轮。

世界排名第一的乔科维奇（Novak Djokovic）说：「我真的很开心很早碰到这么难打的比赛，在备战之后的比赛上，我觉得这样对我比较好。」

在争夺大满贯赛男单冠军最多纪录上，乔科维奇看来快追上瑞士名将费德瑞（Roger Federer）和西班牙蛮牛纳达尔（Rafael Nadal）。费德瑞与纳达尔今年都没有参加美网。

33岁的乔科维奇2月赢得第8座澳洲公开赛冠军后，目前坐拥17座大满贯赛男单冠军，纳达尔有19座冠军奖杯，费德瑞有20座。

男单其他部分，第5种子兹韦列夫（Alexander Zverev）以7-5、6-7（8/10）、6-3、6-1，击退持外卡参赛的日裔美籍小将中岛（Brandon Nakashima），第7 种子、比利时选手高芬（David Goffin）也晋级第3轮。

世界排名第7的德国好手兹韦列夫，今天在空荡荡但闷热无比的路易阿姆斯壮球场（Louis Armstrong Stadium）对上排名第223名的小将中岛时，全场击出24 记爱司球，但也出现10次双发失误。他在解释为什么比赛中途换鞋时说：「我整双鞋子都湿透了，平常不会这样。」

女单方面，名列头号种子的捷克好手普里斯科娃（Karolina Pliskova）今天以1比6、6比7（2比7）的比数，惨遭世界排名50的法国选手贾西亚（Carolina Garcia）淘汰，爆出大会开赛以来的最大冷门。

女单第6种子、捷克的克菲托娃（Petra Kvitova）今天以7-6（7/3）、6比2直落二击败乌克兰选手柯兹洛娃（Kateryna Kozlova）。

德国好手柯贝（Angelique Kerber）以6-3、7-6（8/6）直落二拍落同胞安娜（Anna-Lena Friedsam），前后花了1个小时又40分钟。

未列为种子的俄罗斯选手葛拉切娃（Varvara Gracheva）以1-6、7-6（7/2）、6比0淘汰第30种子的法国选手美拉德诺维奇（Kristina Mladenovic）。

美拉德诺维奇在以6比1、5比1领先后，4个赛末点皆无力拿下，让葛拉切娃得以急起直追赢得胜利。美拉德诺维奇赛后说：「我体力不支，没力了。」

© 2020 AFP