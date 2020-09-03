亚马逊在英国增雇7000人 满足疫情下网购需求增

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（法新社伦敦3日电） 美国网购业巨擘亚马逊今天宣布，今年内在英国将再提供7000个正职职缺。反映在武汉肺炎疫情下，网购和相关服务需求大增。这也使得受到疫情打击的英国经济获得刺激。

亚马逊（Amazon）先前已宣布，今年内将在英国提供3000个新的正职职缺。加上今天宣布的名额，亚马逊在英国正职人力总数将达4万多人。

亚马逊发布声明表示，新增的7000名人力将遍布英国50多个城市，工作地点包括办公室和2座新的订单履行中心。亚马逊5月已在英国启用一座新仓储，位在英格兰东北部和中部的另2座新仓储预定今年秋天启用。

2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫情爆发，政府实施防疫封锁措施，造成英国许多零售商和传统产业企业被迫大量裁员。但另一方面，居家禁足令使得网购和外送服务需求激增，也创造不少新职缺。

亚马逊今天还宣布，将在英国雇用2万多名临时员工，以应付年终假期购物旺季业务量。

由于英国政府提供给民间数百万放无薪假劳工的薪资补助方案将在10月到期，英国失业率料将攀升，因此英国商务大臣夏玛（Alok Sharma）今天对亚马逊增雇消息表示欢迎。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP