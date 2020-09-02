俄异议领袖纳瓦尼遭神经毒剂攻击 西方多国谴责

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（法新社柏林2日电） 德国当局今天证实，俄罗斯反对派领袖纳瓦尼遭「诺维乔克」（Novichok）神经毒剂攻击。德国总理梅克尔要求克里姆林宫就此说明，西方各国也纷纷表示谴责。

44岁的纳瓦尼（Alexei Navalny）是在从西伯利亚多木斯克市（Tomsk）飞往莫斯科的航班上病倒，其后被转送到德国柏林的医院治疗。

梅克尔（Angela Merkel）今天表示：「纳瓦尼确定是犯罪行为的受害者，有人要他噤声，我代表德国政府，以最强烈的言词谴责这种行为。」

梅克尔还说，现在有「一些非常严肃的问题只有俄国能够回答，而且必须回答」。

过去就曾发生俄国叛逃者与反对派人物遭到攻击事件，如今纳瓦尼被下毒，让莫斯科与西方的关系更趋紧张。

其他欧洲领袖也试图找寻最强烈的用词来谴责这场攻击，英国首相强生（Boris Johnson）称毒害纳瓦尼「可耻」，法国外长勒德里安（Jean-Yves Le Drian）说「令人震惊」。

欧洲联盟执行委员会主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）批评，毒害纳瓦尼是「又一次卑鄙的懦夫行径」。

白宫国家安全会议（NSC）发言人尤约特（John Ullyot）在推特写道：「俄国人民有权和平表达自己的意见，毋须害怕受到任何形式、而且当然包括化学毒剂的报复。」

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）也说，使用军事级神经毒剂「令人震惊」，俄国亟需进行「完整且透明的」调查。

© 2020 AFP