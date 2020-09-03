全球COVID-19逾2607万人染疫 86.3万多人不治

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（法新社巴黎3日电） 官方数据显示，截至格林威治标准时间3日11时（台湾3日晚间7时），全球至少86万3679人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少2607万4140人染疫。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有1707万1200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但上述数字恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球9月2日通报新增5944人病殁、26万5250起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为巴西（1184死）、美国（1080死）与印度（1043死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计18万5752人病故、611万5030例确诊，至少223万1757人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（12万3780人丧生、399万7865人染疫）、印度（6万7376人丧生、385万3406人染疫）、墨西哥（6万5816人丧生、61万957人染疫）、及英国（4万1514人丧生、33万8676人染疫）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有89人染疫丧命；其次依序为比利时（85人）、西班牙（62人）、英国（61人）及智利（59人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计28万2980死、751万4827例确诊；欧洲累计21万6845死、406万1430例确诊；美国和加拿大累计19万4923死、624万4721例确诊。

亚洲累计10万879死、542万7187例确诊；中东地区累计3万7014死、152万6761例确诊；非洲累计3万316死、126万9758例确诊；大洋洲累计722死、2万9460例确诊。（译者：张正芊）

© 2020 AFP