华尔界股市创新高　亚股后继无力走势分歧

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（法新社香港3日电） 市场对疫苗的期待及美国联准会（Fed）慷慨解囊利多，被远低于预期的就业数据以及华府与北京间紧张关系所抵消，继华尔街股市再创新高后，亚洲股市今天收盘走势分歧。

美国整合运算及企业外包供应商ADP表示，美国8月增加42万8000个新职缺，仅为预期的1/3，为备受瞩目的4日政府公布数据带来坏兆头。

美国官员呼吁各州在11月1日，也就是总统大选前2天，准备派发可能研发成功的疫苗。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）详细说明疫苗推出计画，并表示那些疫苗将会是已获批准疫苗或取得紧急使用授权的疫苗。

此外，华盛顿决定对在美国的中国外交官祭出新限制措施，美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）2日表示，为反制中方长年对驻北京美国外交人员设下重大障碍，美方决定要求驻美资深中国外交官，未来进入美国校园或与地方政府官员见面前，须获得美方许可。

纽约股市大涨带动亚洲股市今天早盘上扬，但一些市场后继无力。

首尔与威灵顿股市分别上涨1.33%与1.28%。此外，台北股市上涨0.46%、东京0.94%、马尼拉0.60%、雪梨0.81%。

香港股市收跌0.45%，上海股市下跌0.58%，新加坡下跌0.32%，吉隆坡挫跌1.44%，曼谷收低0.26%，雅加达股市跌0.59%。

© 2020 AFP