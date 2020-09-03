「卢安达饭店」电影主角原型被捕 美国要求公平审判

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（法新社卢安达首都基加利3日电） 电影「卢安达饭店」的英雄主角原型鲁塞萨巴奇纳（Paul Rusesabagina）本周遭到逮捕，美国的非洲事务首席外交官员要求卢安达进行公平审判。

法新社报导，卢安达1994年发生种族灭绝期间，鲁塞萨巴奇纳在一家饭店担任经理，为逾1200名卢安达人提供庇护，拯救了他们的生命，后来他流亡海外1/4世纪。

他的故事被改编为电影「卢安达饭店」（Hotel Rwanda），由美国演员唐奇铎（Don Cheadle）饰演他，这部电影在2004年获得多项奥斯卡提名。

鲁塞萨巴奇纳本周遭到逮捕，带着手铐现身于卢安达首都基加利（Kigali），罪名为恐怖主义等严重指控。

鲁塞萨巴奇纳强烈反对卢安达长年执政的总统卡加米（Paul Kagame）。他自1996年离开卢安达后，就一直住在美国及比利时，目前尚不清楚他是如何被引渡回国。

对此，美国国务院非洲事务局助理国务卿纳吉（Tibor Nagy）指出，他昨天与卢安达大使穆坎塔巴纳（Mathilde Mukantabana）会晤，讨论关于鲁塞萨巴奇纳被捕的情况。

纳吉发表声明表示：「美国希望卢安达政府提供人道待遇、遵从法治并提供鲁塞萨巴奇纳先生公正和透明的法律程序。」

鲁塞萨巴奇纳如何被捕及回到祖国的情况，日渐引发关切。卢安达调查人员指称是透过「国际合作」逮捕他，但拒绝详细说明。

鲁塞萨巴奇纳的家人表示，他们的父亲不可能会基于自由意志返回卢安达。他是备受瞩目的政府目标，回国几乎肯定会面临起诉。

他的家族发言人昨天在与「卢安达饭店鲁塞萨巴奇纳基金会」（Hotel Rwanda Rusesabagina Foundation）的共同声明中指出：「我们认为他遭到绑架，且经非常规引渡到卢安达。」

声明中还提及，他「是基于虚假指控遭总统卡加米政府拘押」。

© 2020 AFP