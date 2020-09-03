巴特勒关键两罚俱中 热火季后赛2连胜公鹿

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（法新社奥兰多2日电） 热火巴特勒在NBA季后赛次轮第2战时间就要走完之际，被公鹿的安特托昆博犯规，他稳稳罚进两球，让热火2分险胜，系列赛2比0领先。

美国职篮NBA季后赛，东区头号种子密尔瓦基公鹿在次轮首战败给第5种子迈阿密热火，在系列赛以0比1落后。

热火在今天这场比赛始终握有微幅领先，直到终场前4.2秒还领先3分，但德拉吉奇（Goran Dragic）出现关键犯规，为比赛胜负添加变数，在公鹿密道顿（Khris Middleton）3罚俱中后，两队114比114战成平手。

此时热火叫出暂停部署最后一击，公鹿眼看就要守住，将比赛逼进延长，但安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）却在比赛剩下0.2秒时被吹犯规，热火在巴特勒（Jimmy Butler）两罚俱中后，116比114气走公鹿，在系列赛以2比0领先公鹿。

终场前影响比赛胜负的犯规出现争议，因为巴特勒出手时，赶来协防的安特托昆博并未有明显犯规动作，仅在巴特勒跳投后落地之际，手部与巴特勒的身体有些微接触，但裁判仍在比赛时间走完之际吹判。

今天系列赛第2战开打后，热火在德拉吉奇单节9分，上场球员几乎人人有得分的情况下，在首节取得38比29领先，次节布莱索（Eric Bledsoe）单节拿下12分，让公鹿缩小落后差距，但在德拉吉奇再获8分情况下，热火上半场仍以66比60领先公鹿。

下半场比赛，公鹿在安特托昆博单节8分带领下将落后追近，但热火打完3节仍以90比86领先。末节两队一路拉锯，公鹿在比赛最后阶段将比分追近，让战情在比赛终了前出现戏剧化转折。

这场比赛德拉吉奇攻下热火最高23分，替补的赫洛（Tyler Herro）贡献17分，克劳德（Jae Crowder）、阿德巴约（Bam Adebayo）分获16分、15分，巴特勒、罗宾逊（Duncan Robinson）都拿下13分，欧里尼克（Kelly Olynyk）则有11分进帐。

安特托昆博今天有29分、14篮板的「双十」成绩，密道顿有23分演出，布莱索（Eric Bledsoe）、罗培兹（Brook Lopez）拿到16分，希尔（George Hill）则获14分。

© 2020 AFP