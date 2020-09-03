拜登8月吸金108亿 打破总统候选人单月筹款纪录

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（法新社美国威明顿2日电） 美国疫情未歇，造势活动大受影响，民主党总统候选人拜登阵营展开一连串线上募款活动，8月募集逾3.64亿美元（新台币108亿元），打破总统候选人单月最高筹款纪录。

前副总统拜登（Joe Biden）的竞选团队今天表示，拜登和民主党全国委员会（Democratic National Committee）8月共募集了3亿6450万美元（约新台币108亿元），其中2亿500万美元来自线上小额捐款。

哥伦比亚广播公司（CBS）和纽约时报报导，前一次总统候选人单月最高筹款纪录，是前总统欧巴马和民主党全国委员会在2008年9月创下的2亿美元。

现年77岁的拜登在声明中感谢支持者，直呼「这数字真令我感到震惊」。

拜登还说：「其中有超过2亿500万美元，相当于我们募款金额的57%，都是像你们这样的线上捐款人，一次捐出5美元、10美元、20美元，一点一滴累积而成。」

拜登敦促支持者：「如果我们想要确保能有赢得这场选战的机会，就必须缔造更多纪录。」

拜登说：「不同于你们这样的基层捐款人，川普的自动提款机依然存在，并得到外部暗钱支持。」

「你们最好相信，他们会竭尽全力攻击和诽谤我、贺锦丽（Kamala Harris）和我们的阵营。」

拜登8月12日宣布任命加州联邦参议员贺锦丽为副手后，短短24小时便涌入2600万美元捐款。

川普和共和党全国委员会（Republican National Committee）7月募集1.65亿美元，而拜登阵营当月仅募集到1.4亿美元。（译者：刘文瑜/核稿：陈政一）

© 2020 AFP