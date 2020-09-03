拟11月大选前发放疫苗 美政府要各州做好准备

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（法新社华盛顿2日电） 美国总统大选将近，川普政府计画在选前的11月1日发放2019冠状病毒疾病疫苗，故已敦促各州做好准备。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）主任芮斐德（Robert Redfield）在日期标注为8月27日的信中说：「CDC紧急请求您的协助，加速处理配送设施的申请。」

总部设在德州达拉斯（Dallas）的药品零售商麦克森公司（McKesson Corp.）与联邦政府签有协议，要成立一些中心，负责在2019冠状病毒疾病（COVID-19，武汉肺炎）疫苗问世后分发各地。

芮斐德在信中表示，CDC「若有必要，将请您考虑废止一些条件，因为那些条件可能会影响这些设施在2020年11月1日前全面开始运作。」美国将于11月3日举行总统大选。

美国食品暨药物管理局（FDA）曾提到，有可能在疫苗完成确保安全性和有效性的试验前，就给予紧急核准。

根据金融时报（Financial Times）8月30日刊出的报导，FDA局长哈恩（Stephen Hahn）受访时表示，必须由疫苗研发商提出这类非常态性核准的申请。

CDC提供给各州的文件，详细说明了疫苗推出的计画，并补充道，这些获批准的疫苗可能包括已获许可的疫苗或取得紧急使用授权的疫苗。

文件还提到，施打疫苗者可能需要打第2剂以加强效果。

纽约时报（New York Times）指出，CDC规划制订两种候选疫苗的技术规范，分别称为疫苗A和疫苗B，内容包括运输、混合、储存及管理等条件。

这些细节似乎符合美国辉瑞药厂（Pfizer）和生技公司莫德纳（Moderna）研发的疫苗，这两家公司在后期临床试验中进度领先。辉瑞药厂8月20日表示，预期最早于今年10月申请政府审查。

纽时引述亚利桑那州流行病学者波皮斯库（Saskia Popescu）的说法，她认为，在10月底初步发放疫苗的时程，令人替公共卫生政治化及潜在安全影响感到忧心，很难不觉得这是在推动选前疫苗。

政府指引文件提到，长期照护工等医护人员会是第一批可施打疫苗的群体之一，其他还有关键行业劳工和国家安全人员。65岁以上长者、美国原住民、来自少数种族及民族的人口、受刑人等感染或罹患重病风险较高的群体，也列入优先施打疫苗对象。

© 2020 AFP