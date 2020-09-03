梅西恐离队 莫德里奇称是西甲巨大损失

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（法新社巴塞隆纳2日电） 曾历经球队头号球星出走的莫德里奇，谈到梅西有意离开巴塞隆纳一事时称，那将是西甲「巨大的损失」。

13岁时就在巴塞隆纳（Barcelona）的青训体系，梅西（Lionel Messi）之后也一直是球队的看板球星，在他抛出离队的想法后，巴萨坚持双方合约中的（逃脱）条款已经在6月10日到期，梅西想离开就得支付7亿欧元（约新台币247.73亿元）钜额费用，而这个说法已获得西甲（La Liga）支持。

「金球奖」（Ballon d'Or）2008年起由梅西和「C罗」罗纳度（Cristiano Ronaldo）轮流获得，唯一的例外是2018年，当时是由莫德里奇（Luka Modric）获奖。

莫德里奇曾是「C罗」在皇家马德里（Real Madrid）时的队友，他表示，梅西离开让巴萨与西甲遭受的损失，如同「C罗」离开皇马时一样，但他也说：「我们必须向前看，（相信）其他人也会成为球星。」

梅西表达转队意愿后，8月31日未现身球队的季前训练营，8月30日也未接受在球队训练场地进行的2019冠状病毒疾病（COVID－19）筛检。

© 2020 AFP