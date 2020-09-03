梅西想离队 老梅西认子难留巴塞隆纳

广告 继续浏览后续

（法新社巴塞隆纳2日电） 梅西日前表达要离开巴塞隆纳的想法，他的父亲兼经纪人今天表示，他认为梅西「恐难」续留巴萨。

梅西（Lionel Messi）的父亲（Jorge Messi）今天从阿根廷的罗萨里奥市（Rosario）飞抵西班牙巴塞隆纳普拉特机场（El Prat airport），为的是要与西班牙甲级足球联赛（La Liga）巴塞隆纳（Barcelona）主席巴托梅乌（Josep Maria Bartomeu）讨论梅西想在今年夏天离队的争议。

当记者问到梅西续留巴萨的可能性时，梅西的父亲回答说：「很难」。

当被问到梅西加入曼彻斯特城（Manchester City）的可能时，老梅西则回说：「还未到时候」。对于他已与曼城总教练瓜迪欧拉（Pep Guardiola）谈过的消息，老梅西说：「我没有和瓜迪欧拉谈过，我还没跟任何人谈。」

西班牙「世界体育报」（Mundo Deportivo）今天稍晚报导，指梅西的父亲和巴萨主席巴托梅乌在会谈中并未达成共识。

梅西表达转队意愿后，8月31日未现身球队的季前训练营，8月30日也未接受在球队训练场地进行的2019冠状病毒疾病（COVID－19）筛检。

© 2020 AFP