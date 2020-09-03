研究：白令海冰层正处于5500年来最低水准

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（法新社华盛顿2日电） 今天公布的一项研究指出，位在北太平洋介于阿拉斯加和俄罗斯间的白令海（Bering Sea），2018年及2019年的冬季冰层降到5500年来最低水准。 研究人员2012年在阿拉斯加外海偏远的圣马太岛（St. Matthew Island）采取一段1.45公尺长的泥炭地核心样本，内含5500年的植物有机化合物堆积。

科学家研究各泥炭层的氧-16和氧-18两种氧同位素的比例变化。这个比例会随大气和海洋的变化和沉淀产生相应变化。 相较于北极地区的冬季冰层近几十年明显迅速减少，发表在「科学先端」（Science Advances）期刊的这份研究指出，白令海的冬季冰层过去数十年看似维持稳定，但在2018和2019年却出现骤减。

新的研究分析优点是回溯到明显更久远时代，让研究人员可以判断目前白令海冬季冰层水准究竟是异常，或属于一个趋势。

研究人员的结论是，以目前冰层减少速度，当前环境已利于出现完全「无冰」的白令海。这将造成对生态体系产生后果的骨牌效应。

先后在阿拉斯加大学（University of Alaska）和美国地质调查所（US Geological Survey）执行这项研究计画的人员琼斯（Miriam Jones）警告：「不单只有气温升高，还有许多事正在发生。...我们正目睹海洋和大气的环流模式改变。」（译者：纪锦玲/核稿：张正芊）

© 2020 AFP