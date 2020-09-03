织女星运载火箭成功发射 部署53颗小型卫星

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（法新社圭亚那库鲁3日电） 欧洲织女星运载火箭（VEGA）去年7月发射失败，时隔一年多后，2日从法国海外属地圭亚那（Guiana）成功升空，完成重启后首次任务。

火箭于圭亚那当地时间午夜前约1小时离开地球表面；这项发射任务先前因若干因素数度延期，包括最近台风扫过南韩追踪站、南美发射地点持续刮强风以及2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情等。

织女星运载火箭成功为来自13个国家的客户，在太空中部署了53颗小型卫星，大部分是重量不到15公斤的微卫星。

商业发射服务商阿利安太空公司（Arianespace）执行长伊兹瑞尔（Stephane Israel）在推特（Twitter）上表示：「我希望这些微卫星（micro satellite）很享受这趟前往太空的旅程！」

织女星运载火箭是欧洲欲在日渐蓬勃航太市场竞逐的关键要素之一。航太业竞争激烈，强大对手包括特斯拉（Tesla）创办人马斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）。

织女星火箭上次于2019年7月发射升空2分钟后，因明显结构故障，在空中分裂成两半，任务宣告失败，是自2012年开始运作以来14次成功发射后首度失败。

欧洲太空总署（ESA）署长沃纳（Jan Woerner）表示，2日的发射是一项「极度重要计画」，宣示织女星运载火箭回归运作。（实习编译：林岳锋/核稿：刘学源）

© 2020 AFP