美警逮捕以防吐面罩套头部压制 非裔男窒息死亡

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（法新社纽约3日电） 本周公布的影片显示，纽约州警方3月在道路上执勤时，以防吐面罩套住41岁非裔男子普鲁德的头部，并将他的脸强压在地，他在被拘捕的一周后死亡，纽约州检察长正调查这起事件。

警方昨天公布的员警随身摄影机影像显示，当警察抵达现场时，手无寸铁的丹尼尔．普鲁德（Daniel Prude），在路上全身赤裸。

警方原先命令顺从的普鲁德趴地，但他在手部上铐后，变得愈来愈激动，之后警方以「防吐面罩」套住他的头部，并将他强压面地。

普鲁德随后失去意识，警方试图对他施行心肺复苏，之后被送往医院急救，医护人员一周后拔管，他宣告不治。

普鲁德的家人昨天召开记者会，将他的死亡公诸于世，尽管他是在被拘捕的一周后过世，但他的亲戚及其他维权人士要求对涉案员警采取法律行动。

普鲁德的兄弟乔．普鲁德（Joe Prude）告诉记者，在来访的丹尼尔．普鲁德精神疾病发作后，他于3月23日报警要求拘押丹尼尔。

纽约州检察长詹姆斯（Letitia James）发表声明指出：「我办公室的特别调查和起诉部门，正积极侦办这起事件。」

詹姆斯强调：「我们将持续不懈努力，提供我们所有社群应得的透明度及问责制。」

© 2020 AFP