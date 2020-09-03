裴洛西外出做头发没戴口罩 川普逮到机会狂批

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（法新社华盛顿2日电） 美国众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）日前前往旧金山一间发廊做头发，不仅违反当地防疫封锁规范，脸上还没戴口罩，画面被店家监视器捕捉到，总统川普逮到机会痛批。

被共和党籍川普和支持者视为眼中钉的裴洛西，对川普因应疫情的作为往往紧迫盯人。

配戴口罩普遍被视为控制感染率最有效的方式之一，川普先前迟迟未认可口罩的使用，民主党籍的裴洛西6月间锁定这点屡屡公开抨击川普，还说「真男人就会戴口罩」。川普直到7月才被人看见公开配戴口罩。

监视器画面显示，裴洛西8月31日从发廊内一间房间走到另一间房间时，脸上没有戴口罩。旧金山为了防疫制定的相关限制，目前仍禁止这类室内活动。

川普在推特上写道：「疯子南西．裴洛西完蛋了，虽然她常常对别人说教，自己却要一间美容院开门营业，还没有戴口罩。」

裴洛西的副幕僚长哈米尔（Drew Hammill）表示，裴洛西「总是配戴口罩，且遵循当地2019冠状病毒疾病（COVID-19）相关要求」。

哈米尔说：「这间店家让议长星期一来店里，还跟她说这个城市允许店内一次容纳一位客人。议长遵循这个机构提出的相关规范。」（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP