MLB大都会传奇名投西佛辞世 享寿75岁

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（法新社纽约3日电） 棒球名人堂今天表示，1969年率领纽约大都会赢得世界大赛冠军的名人堂投手西佛（Tom Seaver）逝世，享寿75岁。

棒球名人堂（Baseball Hall of Fame）在声明中说，西佛8月31日因为罹患路易体失智症（Lewy body dementia）与感染2019冠状病毒疾病（COVID-19）过世。

西佛自2019年3月起没有公开露面。他的妻子南西（Nancy）与女儿莎拉（Sarah）和安（Anne）跟棒球名人堂说：「我们心碎地跟大家说，我们亲爱的丈夫与父亲过世了。我们向他的球迷致意，跟你们一样对他的辞世感到哀痛。」

西佛是强力右投，有「惊奇汤姆」（Tom Terrific ）之称，他1969年在MLB美国职棒大联盟拿下25胜，并赢得首座赛扬奖，之后又拿下两座。

传奇全垒打王阿伦（Hank Aaron）称西佛是「我遇过最难缠的投手」。

西佛1944年11月17日出生于加州弗瑞斯诺（Fresno ），他在大联盟打了20个赛季，前11个赛季效力于纽约大都会。

西佛1967年到1986年在MLB拿下311胜，防御率2.86 ，投出3640次三振。他12度入选明星赛，3度获选国家联盟胜投王。

西佛是在1992年获选进入名人堂，美国棒球作家协会（Baseball Writers' Association of America）有98.8%的成员投票给他，得票率为当时最高。

当年服役于美国陆战队的西佛，是1966年在特别选秀制度中获大都会选中，1967年赢得国联新人王。

他在率领大都会赢得首座世界大赛冠军时，将大都会从常败军转变为「奇迹大都会」。

© 2020 AFP