中国西太平洋影响力渐增 帛琉邀美军建基地

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（法新社帛琉科罗4日电） 美国正在西太平洋遏止中国日增的影响力，国防部长艾斯培日前特地造访岛国帛琉。外电报导，帛琉已促请美军在他们的国土里兴建军事基地。

艾斯培（Mark Esper）上周访问帛琉时指控北京正在太平洋地区「从事破坏稳定的活动」。

帛琉总统雷蒙杰索（Tommy Remengesau）事后说他告诉艾斯培，当地欢迎美军来建基地。帛琉群岛位于菲律宾东方约1500公里，人口约2万2000人。

帛琉总统府本周公布雷蒙杰索写给艾斯培的信，雷蒙杰索在信里说：「帛琉对美军的要求很简单－来当地兴建共用设施，然后定期过来使用。」这封表注为当面亲交的信还表示，帛琉欢迎美军来盖陆上基地、军港设施与机场。

雷蒙杰索还建议美国海岸防卫队到当地协助巡弋，保障帛琉所拥有却无力监控、面积相当于一整个西班牙（约50万平方公里）的海洋保护区。

虽然帛琉是独立国家，但本身并无军队；根据帛琉与美国间的自由加盟协约（Compact of Free Association），美国负有防卫帛琉之责。尽管目前美军并未常驻当地，但根据协约，美军确实可驻扎帛琉。

雷蒙杰索表示，兴建基地不仅有助美军因应区域局势，也有利在地经济；2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情重创帛琉的主要产业观光业。

法新社指出，帛琉是台湾所剩15个邦交国之一，北京去年挖走索罗门与吉里巴斯。帛琉先前拒绝北京，中国在2018年生效对帛琉的旅行禁令。

© 2020 AFP