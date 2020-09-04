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（法新社香港4日电） 随着美股重挫，亚股今天跌深收黑。华尔街科技股在多月大涨后，终于在投资人获利回吐下惨跌。

华尔街股市三大指数3日卖压沈重，以科技股为主的那斯达克指数领跌，苹果（Apple）、微软（Microsoft）、亚马逊（Amazon）与脸书（Facebook）等全球科技巨擘灾情最重。

亚洲各国股市今天也因科技股走跌而普遍下挫。

股价回档是意料中事，那斯达克指数已从3月谷底飙涨约80%，此一期间特斯拉（Tesla）股价涨升近500%，苹果涨逾120%。分析师警告，股价成长正日益脱离经济现实。

先前股价反弹的推升力道在市场预期，由于各国祭出财政与货币激励措施，随着全球经济摆脱2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而复苏，上市公司获利将强劲成长。

保德信金融集团（Prudential Financial Inc.）首席市场策略师柯洛斯比（Quincy Krosby）表示：「有鉴于市场因超高市值股推升而似乎不断攀高，在日益过热与超买下，近期涨多拉回应该不令人意外。」

东京、香港、首尔、威灵顿股市今天都下跌1%以上；雪梨股市挫跌逾3%。

上海、台北、新加坡股市各跌0.9%左右，雅加达股市下跌约0.8%。

© 2020 AFP