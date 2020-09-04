俄称史普尼克V疫苗通过初期试验 刺胳针刊登研究

广告 继续浏览后续

（法新社伦敦4日电） 根据医学期刊「刺胳针」今天刊出的研究，参与俄罗斯「史普尼克V」新冠肺炎疫苗初期试验的病患产生了抗体，且无严重不良反应；但专家说试验规模太小，无法证实疫苗安全有效。

俄罗斯上月宣布已经批准还在研发的史普尼克V（Sputnik V）2019冠状病毒疾病（COVID-19，俗称新冠肺炎）疫苗。疫苗名称取自苏联1957年首度送上太空的人造卫星。

俄罗斯缺乏安全性数据就批准疫苗，引发西方科学家忧心；有人警告，研发疫苗操之过急可能有危险。

俄罗斯则谴责西方的批评意在破坏莫斯科的研究。

在「刺胳针」（The Lancet）刊出的研究报告中，俄国研究人员说明了两项小型研究的进行过程，每项研究各有38名18至60岁的健康成人参与两阶段免疫接种。

每名受试者先接种一剂第一部分疫苗，21天后再追加接种第二部分疫苗。

受试者接受监测42天，所有人都在最初3个星期产生抗体。

研究报告指出，这些数据显示史普尼克V疫苗「安全、耐受性良好，而且未让自愿受试的健康成人产生严重不良反应」。

上述试验属于非随机、开放式试验，意思是无人接受安慰剂，而且受试者都知道自己接种疫苗，未被随机分配到不同实验组。

研究人员强调，未来有必要进行规模更大、时程更长的试验，包括设置安慰剂对照组，以确认这支疫苗的长期安全性和有效性。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

© 2020 AFP