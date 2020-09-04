力压怪物状元威廉森 灰熊莫兰特成NBA新人王

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（法新社迈阿密3日电） 美国职篮NBA年度最佳新秀奖今天公布，曼菲斯灰熊的莫兰特（Ja Morant）获得99张第1名选票，力压纽奥良鹈鹕「怪物状元」威廉森（Zion Williamson）获奖。

莫兰特是灰熊队史获得新人王的第2人，另一位是2002年的西班牙「斗牛士」贾索（Pau Gasol）。

根据NBA今天公布的投票结果，去年选秀状元威廉森，获得唯一1张不是投给莫兰特的第1名选票。

在100名全球体育记者、作家、播报员的投票中，获得第1名选票可拿5分、第2名选票可得3分、第3名选票可获1分，莫兰特在这次投票中获得498分。

这次票选中，排在第2名的是拿下204分的热火后卫能恩（Kendrick Nunn），威廉森则以140分位居第3。

NBA本季例行赛曾因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，于3月11日暂停，这次各项个人奖的评比，以复赛前的数据为准，7月30日到8月14日复赛期间的数据则不予考量。

自开季到3月11日停赛前，莫兰特平均每场比赛可得16.6分、传出6.9次助攻，在所有符合年度最佳新人奖资格的选手中排名第一。

在那段期间，莫兰特11次有「双十」表现，是新秀中最多的。2月9日灰熊对上华盛顿巫师的比赛，莫兰特斩获27分、10篮板、10助攻，是新秀中唯一拿下「大三元」的球员。

© 2020 AFP